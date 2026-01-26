Mit dem Abkommen würden beide Seiten ihr strategische Partnerschaft auf eine nächste Stufe heben. Durch einen Freihandelspakt sinken Zölle, es werden einheitliche Regeln festgelegt und auch die Lieferketten werden vereinfacht. Zwischen der EU und der fünftgrössten Volkswirtschaft gab es schon von 2007 bis 2013 Verhandlungen über ein Abkommen. Damals scheiterten die Gespräche jedoch und wurden erst vor vier Jahren wieder aufgenommen.