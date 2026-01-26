DELHI (awp international) - Die EU und Indien wollen an diesem Dienstag bei einem Gipfeltreffen in Neu-Delhi die Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen abschliessen. Durch den Abbau von Handelsbarrieren und Zöllen soll der Austausch von Waren und Dienstleistungen zwischen beiden Seiten angekurbelt werden. Ziel ist es, Wachstum und Arbeitsplätze zu fördern und zugleich Abhängigkeiten von anderen Staaten zu reduzieren.