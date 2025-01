Die EU und Japan werden künftig unter anderem in Sicherheitsfragen enger zusammenarbeiten. Nach Angaben des Rates der Europäischen Union trat zum Jahreswechsel ein 2018 vereinbartes Abkommen zu Intensivierung der Partnerschaft in Kraft. Es soll insbesondere die Kooperation im Kampf gegen Terrorismus und schwere internationale Verbrechen sowie gegen die Verbreitung von Massenvernichtungswaffen intensivieren. Zudem ist eine engere Zusammenarbeit in Bereichen wie Raumfahrt, Energie, Verkehr, Bildung und Forschung vorgesehen.