Nationalrätin Elisabeth Schneider-Schneiter (Mitte/BL) äusserte ihre Enttäuschung über die geringe Teilnahme an der gemeinsamen Sitzung. Es sei ein klares Zeichen, dass das Schweiz-EU-Dossier nicht auf der Prioritätenliste der EU stehe, sagte sie im Anschluss an das Treffen an einem Medienanlass der gesamten Delegation.