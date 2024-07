Scholz versicherte, dass es den «höchsten Standards» des Umweltschutzes entsprechen werde. «Wir werden das unterstützen und wir werden unseren Beitrag dazu leisten, dass das auch tatsächlich so kommt.» Sefcovic sprach von einem «historischen Tag» und wertete das Abkommen als Schritt Serbiens in Richtung EU. Am euphorischsten äusserte sich Vucic nach der Unterzeichnungszeremonie: «Für uns wird dies einen Wendepunkt und einen Quantensprung in die Zukunft darstellen, etwas, das wir nicht für möglich gehalten hätten.»