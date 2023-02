EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und EU-Ratspräsident Charles Michel nehmen an dem Gipfeltreffen in Kiew teil. Sie waren bereits am Donnerstag eingetroffen. Von der Leyen kündigte ein weiteres EU-Sanktionspaket gegen Russland an. Russische Truppen waren am 24. Februar 2022 in die Ukraine einmarschiert - deshalb hat der Gipfel auch mit Blick auf den Jahrestag politische Bedeutung. In den vergangenen Tagen hatten die russischen Truppen ihre Angriffe im Osten des Landes verstärkt. Selenskyj hatte um einen schnellen Beginn der Beitrittsverhandlungen gebeten, weil dies der Ukraine Energie und Motivation verleihen würde. Das Land hatte im Juni 2022 den Kandidatenstatus erhalten. Die ukrainische Führung hatte in den vergangenen Tagen ihre Anti-Korruptionskampagne verschärft. Die EU fordert entschiedene rechtsstaatliche Reformen auf dem Weg zu einem möglichen Beitritt.