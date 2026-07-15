«Die Ereignisse hier und in anderen Teilen der Welt haben uns gezeigt, wie wichtig es für unsere Sicherheit ist, einsatzerprobte Drohnensysteme schnell und in grosser Stückzahl bereitstellen zu können», sagte sie mit Blick auf die Kriege in der Ukraine und im Iran. Ziel des «Drohnen-Deals» sei es, die nötigen Impulse zu geben, um Investitionen und Produktion entscheidend zu steigern.