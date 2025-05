Die EU geht mit dem Ziel in die Zollverhandlungen mit den USA, möglichst alle von US-Präsident Donald Trump verhängten und angedrohten Strafzahlungen vom Tisch zu bekommen. «Es ist völlig ungerechtfertigt, was im Moment in den USA uns angedroht wird», sagte der Vorsitzende des Handelsausschusses im Europäischen Parlament, Bernd Lange (SPD), im ZDF-Morgenmagazin. Bis zum 9. Juli sollte ein Rahmenabkommen geschlossen werden, «sodass zumindest diese Drohungen und auch das eine oder andere an existierenden Zöllen zurückgenommen werden kann». Mit Blick auf Trumps Drohungen sagte Lange, er rechne allerdings nicht damit, «dass er die völlig aufgeben wird».