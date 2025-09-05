Als einen Sieg für die europäische Digitalwirtschaft bezeichnete der Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger (BDZV) die Entscheidung - vor allem vor dem Hintergrund der Drohungen von US-Präsident Trump, bei Massnahmen gegen US-Unternehmen weitere Zölle zu erheben. «Mit der heutigen Entscheidung hat die Kommission klargestellt, dass sie sich von solchen Drohungen nicht beirren lässt. Das ist ein wichtiges Zeichen, nicht nur für die digitale Souveränität, auch für das europäische Rechtsstaatsprinzip. Die Kommission hat sich nicht verbiegen lassen», lobte der Verband.