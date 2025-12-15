In den nächsten Tagen sollen zudem etwa 40 weitere Tanker auf die Liste mit Schiffen gesetzt werden, die nicht mehr in europäische Häfen einlaufen und nicht mehr versichert werden dürfen. Damit wären künftig etwa 600 Schiffe von Strafmassnahmen betroffenen. Die Liste solle künftig monatlich ergänzt werden, sagte die EU-Aussenbeauftragte Kaja Kallas nach dem Aussenministertreffen bei einer Pressekonferenz.