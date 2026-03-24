Nach Beginn des Iran-Kriegs verschiebt die EU-Kommission die Präsentation von Plänen für ein vollständiges und dauerhaftes Verbot von russischen Ölimporten. Die ursprünglich für den 15. April geplante Vorlage wurde auf unbestimmte Zeit verschoben, wie aus einer Terminübersicht zu geplanten Initiativen der Brüsseler Behörde hervorgeht. Wann die Massnahmen stattdessen vorgestellt werden sollten, liess eine Sprecherin auf Nachfrage offen. Auch Gründe für die Verschiebung nannte sie nicht.