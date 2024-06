Durchzogene Zwischenbilanz

Zu den laufenden Verhandlungen zwischen der Schweiz und der EU über die künftigen Beziehungen zog der Bundesrat am Mittwoch eine durchzogene Zwischenbilanz. In einigen Bereichen seien konkrete Fortschritte erzielt worden, schrieb er in einer Mitteilung. In anderen Bereichen, etwa bei der Zuwanderung und beim Lohnschutz, stimmten die Positionen «noch zu wenig» überein. Hier müssten sich die Positionen der Delegationen noch weiter annähern.