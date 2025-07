Deutschen und europäischen Unternehmen fehlt seit den Exportkontrollen Planungssicherheit. Chinas Handelsministerium genehmigt zwar Ausfuhr-Anträge, doch diese sind kompliziert und langwierig. In Peking kündigte von der Leyen nun einen neuen Vermittlungsweg an: «Wir haben uns - und das ist neu - darauf geeinigt, einen verbesserten Export-Liefermechanismus zu haben», sagte sie, ohne genauere Details zu nennen. Probleme um Engpässe sollen ihr zufolge so schneller und transparenter geprüft und gelöst werden.