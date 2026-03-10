Ankündigung nach Telefonat von Trump und Putin

Trump hatte zuvor am Montag kurz nach einem Telefonat mit Kremlchef Wladimir Putin erklärt, die USA setzten «bestimmte ölbezogene Sanktionen aus, um die Preise zu senken». Dies werde er tun, bis sich die Lage beruhigt habe. Eventuell sei es anschliessend auch nicht mehr nötig, die Restriktionen wieder in Kraft zu setzen, fügte er hinzu. Trump sagte nicht, welche Länder konkret er von den Sanktionen befreien wolle.