Angesichts der «radikalen Veränderung der globalen geopolitischen Lage» will die EU die Staaten des westlichen Balkans enger an sich binden. Wegen des russischen Angriffskrieges und der Situation im Nahen Osten sei eine strategische Partnerschaft wichtiger denn je, hiess es in einer gemeinsamen Erklärung der 27 EU-Staaten und der Balkanstaaten nach einem Gipfeltreffen in Brüssel.