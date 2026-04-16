Denkbar sind zwei Arten von Zahlungen für Fischer, Aquakulturerzeuger, Verarbeiter und Detailhändler: Zum einen der finanzielle Ausgleich für Einkommensverluste und zusätzliche Kosten infolge der derzeitigen Marktstörung, einschliesslich zusätzlicher Kosten infolge des Anstiegs der Energiepreise. Zum anderen könnte es Lagerbeihilfen für Organisationen geben, die Erzeugnisse vorübergehend lagern, um die Marktpreise zu stabilisieren.