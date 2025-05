Die EU strebt den Abschluss eines Freihandelsabkommens mit den Vereinigten Arabischen Emiraten an. Wie die zuständige Europäische Kommission mitteilte, wurden dafür in Dubai nun offiziell Verhandlungen gestartet. Bei ihnen soll es in den kommenden Monaten um die mögliche Senkung von Zöllen, aber auch um den Handel mit Dienstleistungen, erneuerbarer Energie und kritischen Rohstoffen gehen.