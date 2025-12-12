Autos, Motorräder, Lkw und andere Fahrzeuge in der EU sollen künftig besser recycelbar sein. Am frühen Morgen haben sich die Unterhändler des Europäischen Parlaments und der EU-Staaten auf neue Regeln für die Altfahrzeugverordnung geeinigt, wie beide Seiten bestätigten. Die Massnahmen sollen etwa dazu führen, dass Rohstoffe wie Stahl, Aluminium oder Kunststoffe besser zurückgewonnen werden können.