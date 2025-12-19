Was das Ergebnis für die Ukraine bedeutet

Die Ukraine erhält das von Russland angegriffene Land von der EU einen zinslosen Kredit über 90 Milliarden Euro. Damit ist eine Staatspleite für die nächsten zwei Jahre abgewendet und die Ukraine kann weiter mit Waffenlieferungen für den Abwehrkampf gegen die Ukraine unterstützt werden. Erst wenn Russland nicht von sich aus für die Kriegsschäden aufkommt, sollen in der EU eingefrorene russische Vermögenswerte für die Rückzahlung herangezogen werden.