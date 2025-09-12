«Die gesetzlich vorgesehene Überprüfung wird so bald wie möglich durchgeführt», teilte ein Sprecher von Industriekommissar Stéphane Séjourné am Freitag nach einem Treffen von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen mit Vertretern der Autoindustrie in Brüssel mit.
Bisher war eine Überprüfung im kommenden Jahr vorgesehen. Der Kommission zufolge werde diese Prüfung nun also noch vor Ende des laufenden Jahres vorgenommen. Angesichts der aktuellen Schwierigkeiten der Branche hatte die Industrie auf einen beschleunigten Zeitplan gedrängt. Autobauer und Zulieferer hoffen auf Lockerungen bei den Vorgaben.
Von der Leyen erklärte nach dem Treffen am Freitagvormittag im Onlinedienst X, sie habe «die Bedenken der Industrie gehört». Angesichts des «technologischen Wandels im Mobilitätsbereich und der geopolitischen Umwälzungen», könne es kein «Weiter so» geben. «Wir werden Dekarbonisierung und Technologie-Offenheit miteinander verbinden.»
(AWP)