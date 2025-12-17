Die EU will die Staaten des westlichen Balkans enger an sich binden. Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine und die zunehmenden geopolitischen Herausforderungen unterstrichen die Notwendigkeit immer engerer Beziehungen, heisst es in einer gemeinsamen Erklärung der 27 EU-Staaten und fünf Staaten der Region nach einem Gipfeltreffen in Brüssel. Die Zukunft des westlichen Balkans liege in der Europäischen Union.