Lob aus Europa

Die Entscheidung der EU-Kommission zu Millionenstrafen gegen die US-Techfirmen trifft hingegen in Europa auf Zustimmung. «Wer in der EU Geschäfte macht, muss sich an unsere Regeln halten», sagte Katarina Barley (SPD), Vizepräsidentin des EU-Parlaments. «Wir müssen rigoros gegen weitere Verstösse vorgehen. Big Tech hat zu lange durch unfaire Praktiken den Wettbewerb verzerrt und kleinere Unternehmen behindert.» Auch Politiker anderer Parteien begrüssten das Vorgehen der Kommission.