EuGH: Airlines kennen Geschäftspraxis von Buchungsportalen

Die Richterinnen und Richter aus Luxemburg stellten klar: Es kommt nicht darauf an, dass die Airline die genaue Höhe der Provision kennt. Airlines müssen demnach auch zahlen, wenn sie akzeptieren, dass ein Vermittler in ihrem Namen und für ihre Rechnung Flugtickets ausstellt. Denn dann könne davon ausgegangen werden, dass sie die Praxis des Vermittlers kennen, Provisionen zu erheben. Diese Provision sei ein «unvermeidbarer» Bestandteil des Ticketpreises und damit als von der Airline genehmigt anzusehen.