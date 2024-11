Das EUR/USD-Paar notierte zuletzt bei 1,0503, nachdem es in der Nacht bis auf 1,0425 gefallen war. Beim EUR/CHF-Paar ging es auf zuletzt 0,9319 hoch von 0,9271 im Tief ebenfalls in der Nacht. Die Veränderung zwischen US-Dollar und Franken blieben entsprechend gering, am frühen Abend ging das USD/CHF-Paar zu 0,8872 um.