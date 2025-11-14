Der Franken steht nach einer kurzen Erholung zwischen April und Juni seit Anfang August wieder unter verstärkter Tendenz zur Aufwertung. Viele Anleger steuern wegen der handels- und geopolitischen Unsicherheiten vermehrt sichere Häfen an. So befindet sich auch der Goldpreis nach einer kürzeren Schwächephase wieder auf Kurs in Richtung Rekordhoch. Schon Ende März und Anfang April hatte der Franken verstärkten Zulauf erhalten, als US-Präsident Donald Trump den «Tag der Befreiung» ausgerufen und damit den Zollstreit losgetreten hatte.