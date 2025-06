So notiert der Euro zur Schweizer Währung mit 0,9410 Franken weiterhin über der Marke von 94 Rappen, die er in der Nacht überschritten hatte. Zum US-Dollar wird der Euro bei 1,1506 gehandelt nach einem Kurs von 1,1468 am Vorabend. Dagegen zeigt sich das Dollar/Franken-Paar mit 0,8179 nur wenig verändert.