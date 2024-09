Die Wahlerfolge der rechtspopulistischen AfD in den ostdeutschen Bundesländern Sachsen und Thüringen wirkten sich bisher nicht auf den Devisenhandel aus. «Der Ausgang der Landtagswahlen in Thüringen und Sachsen unterstreicht, dass die politische Zukunft nicht nur in Frankreich, sondern auch in Deutschland volatiler wird», heisst es am Markt.