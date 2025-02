Am späten Nachmittag wird der Euro zum Dollar zu 1,0342 nach 1,0322 am Mittag bzw. 1,0309 Dollar am Morgen gehandelt. Auch zum Franken legte der Euro auf 0,9443 von 0,9413 Franken zur Mittagszeit zu. Das Währungspaar Dollar/Franken wird indes ebenfalls leicht höher zu 0,9133 nach 0,9119 gehandelt.