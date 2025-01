Am Markt ist von einer Erholungsbewegung die Rede. Nachdem die Gemeinschaftswährung noch im Herbst über 1,10 Dollar gehandelt worden war, brach der Kurs danach bis fast auf 1,02 ein, ehe er sich nun wieder etwas erholte. Aktuell kostet das EUR/USD-Paar 1,0506 nach 1,0457 am Morgen bzw. 1,0421 am Donnerstagabend.