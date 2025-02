Auch zum US-Dollar hat der Euro im Anschluss an verschiedene Konjunkturdaten aus den USA - unter anderem zur Teuerung - zugelegt. Konkret auf 1,0417 von 1,0394 Dollar. Entsprechend zeigt sich der Dollar am Nachmittag gegenüber dem Franken bei 0,9020 Fr. praktisch stabil, kostet aber deutlich mehr als noch am Morgen mit Kursen von knapp unter 0,90 Fr.