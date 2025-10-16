Die europäische Gemeinschaftswährung notiert am späten Nachmittag bei 1,1672 Dollar und damit ein wenig höher als zum Tief am Morgen bei 1,1641 Dollar. Zum Franken steht der Euro bei 0,9291 Franken und damit ebenfalls fester als zum Tief bei 0,9261 Franken ganz früh am Morgen. Das Dollar/Franken-Paar notiert mit 0,7960 Franken in etwa auf dem Niveau vom Morgen.
Für etwas Zuversicht mit Blick auf den Euro sorgte, dass der drohende Sturz von Frankreichs Regierung abgewendet worden ist. Premierminister Sébastien Lecornu und sein neues Mitte-Rechts-Kabinett haben zwei Misstrauensanträge der Opposition überstanden. Die seit längerem andauernde politische Krise in Frankreich könnte sich damit vorerst ein wenig beruhigen. Der Euro hatte zum Dollar bereits seit Dienstag zugelegt, nachdem Lecornu den oppositionellen Sozialisten bei der Rentenreform entgegengekommen war. Zuvor hatte der Euro gegenüber der US-Währung noch über einen Cent weniger gekostet.
Der Dollar wird zudem weiterhin durch die Aussicht auf weiter sinkende US-Leitzinsen belastet. Wegen der teilweisen Schliessung von Regierungsbehörden, nachdem die politischen Parteien in Washington keine Einigung im Haushaltsstreit finden konnten, wurden nur wenige US-Konjunkturdaten veröffentlicht. So hat sich die Stimmung in der Industrieunternehmen der Region Philadelphia merklich eingetrübt.
(AWP)