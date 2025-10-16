Für etwas Zuversicht mit Blick auf den Euro sorgte, dass der drohende Sturz von Frankreichs Regierung abgewendet worden ist. Premierminister Sébastien Lecornu und sein neues Mitte-Rechts-Kabinett haben zwei Misstrauensanträge der Opposition überstanden. Die seit längerem andauernde politische Krise in Frankreich könnte sich damit vorerst ein wenig beruhigen. Der Euro hatte zum Dollar bereits seit Dienstag zugelegt, nachdem Lecornu den oppositionellen Sozialisten bei der Rentenreform entgegengekommen war. Zuvor hatte der Euro gegenüber der US-Währung noch über einen Cent weniger gekostet.