Auch zur Schweizer Währung legte der Euro leicht zu auf 0,9341 Franken, nachdem er am Mittag noch zu 0,9331 Franken gehandelt worden war. Das Dollar/Franken-Paar bewegt sich kaum von der Stelle. Am Nachmittag bewegt es sich in einer engen Spanne um die Marke von 0,7970.