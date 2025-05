Zur Schweizer Währung hat sich die europäischen Gemeinschaftswährung auf 0,9324 Franken verbilligt nach 0,9355 am Vorabend. Das Dollar/Franken-Paar hat sich derweil kaum von der Stelle bewegt. Am Nachmittag notiert die US-Währung bei 0,8227 Franken nach 0,8223 am Vorabend.