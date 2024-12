Am späten Nachmittag wird die Gemeinschaftswährung bei 0,9377 Franken gehandelt und damit klar höher als am Morgen mit 0,9339. Damit rückt die Marke von 94 Rappen wieder in Griffweite, das Tageshoch lag bei 0,93905. Gegenüber dem Dollar erstarkte der Euro ebenfalls und kostete zuletzt 1,0490 US-Dollar nach 1,0495 um die Mittagszeit bzw. 1,0461 am frühen Morgen.