Auch zum Franken hat der Euro zuletzt Boden gut gemacht. Das EUR/CHF-Paar kostete am frühen Mittwochabend 0,9557 nach 0,9451 am Morgen bzw. 0,9357 vor 24 Stunden. Hier muss man noch deutlich weiter zurückgehen, um höhere Kurse zu finden. Über 0,96 ging das Paar zuletzt im letzten Juli um. Das USD/CHF-Paar kostete derweil zuletzt 0,8890, was in etwa dem gleichen Niveau wie am Morgen bzw. vor 24 Stunden entspricht. Es ist der tiefste Stand seit Mitte Dezember.