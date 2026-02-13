Zur Verfügung stehen ab sofort 24 Check-in-Kioske und 14 Self Bag Drop-Automaten in den Hallen 2 und 4, wie es in der Medienmitteilung heisst. Ab Mai soll auch die modernisierte Halle 3 mit den neuen Geräten ausgestattet sein. In der Halle 1 ändere sich vorerst nichts, sagte Witzig.