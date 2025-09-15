Trotz des hohen Aufkommens und temporären Kapazitätsengpässen aufgrund des Fluglotsen-Streiks in Frankreich habe der Euroairport seinen Betrieb «weitgehend stabil gewährleistet». Die Wartezeiten an Sicherheits- und Grenzkontrollen seien «moderat» geblieben. Bei den ankommenden Flügen seien die Verspätungen höher als bei den Abflügen gewesen, heisst es weiter.