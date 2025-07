Den Flughafen Zürich benutzten am Wochenende insgesamt 220'000 Personen. Am Samstag waren es etwas weniger als 110'000 Menschen, am Sonntag etwas mehr als diese Zahl, wie eine Mediensprecherin am Montag ebenfalls auf Anfrage bekanntgab. Damit wurde der bisherige Tagesrekord von 115'000 Passagieren aus dem Juli 2019 nicht geknackt.