Zunächst ergriffen die Länder nationale Massnahmen. Dazu zähle etwa die sogenannte Ausweichklausel, die es Staaten erlaubt, in aussergewöhnlichen Situationen von den Haushaltsregeln abzuweichen und zusätzliche Ausgaben zu tätigen - etwa zur Unterstützung der Ukraine nach der russischen Invasion. Am Freitag sollten zudem mögliche weitere Schritte auf europäischer Ebene erörtert werden./tt/DP/stw