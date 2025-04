Der Euro hat am Donnerstag mit deutlichen Kursgewinnen auf das gewaltige Zollpaket der US-Regierung reagiert. Am Morgen stieg die Gemeinschaftswährung stieg bis auf 1,0990 Dollar und damit auf den höchsten Stand seit sechs Monaten. Vor der Pressekonferenz von US-Präsident Donald Trump mit der Ankündigung von weitreichenden Zöllen am Mittwochabend hatte der Euro nur 1,0850 Dollar gekostet. Der Euro hatte in den vergangenen Wochen bereits massiv von Trumps Wirtschaftspolitik profitiert.