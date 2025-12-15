Euronext mit Sitz in Amsterdam betreibt Handelsplätze am Konzernsitz sowie in Brüssel, Dublin, Lissabon, Mailand, Oslo und Paris. Ende November schloss der Konzern die Übernahme der Athener Böse ab. Laut Boujnah erwägen nun viele griechische Unternehmen, ihre Börsennotierung aus dem Ausland zurück nach Athen zu verlegen oder eine Doppelnotierung einzuführen.