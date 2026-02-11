Die EFI wurde 2006 von der Bundesregierung eingesetzt, um regelmässig Optimierungsvorschläge für die nationale Forschungs- und Innovationspolitik zu erarbeiten. Es geht um Antworten auf die Frage, wie «innovative Güter und Dienstleistungen» die Wirtschaft in Gang halten, hohe Einkommen schaffen und die Lebensqualität steigern können, wie es in der eigenen Aufgabenbeschreibung der EFI heisst. «Bildung und Technologie sind für hoch entwickelte und rohstoffarme Länder wie Deutschland unersetzlich.»/jr/DP/mis