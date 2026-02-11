«Investitionen im globalen Vergleich niedrig»
«Wenngleich in Deutschland im Jahr 2025 die Investitionen in Rechenzentren ein Allzeithoch erreichten, sind sie im globalen Vergleich niedrig», schreibt die Kommission. Die USA liegen demnach bei den Rechenkapazitäten deutlich an der Spitze, etwa mit der sechsfachen Kapazität Chinas. Die europäischen Länder lägen um Grössenordnungen darunter. Für einen Ausbau sind nach Ansicht der Experten in Deutschland vereinfachte und beschleunigte Zulassungsverfahren für Rechenzentren und ein Ausbau der Energienetze erforderlich.
In dem Gutachten wird auf die sogenannte digitale Souveränität verwiesen. Diese sei zentral für Deutschland und die EU, «da technologische Abhängigkeiten politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Handlungsräume unmittelbar beeinflussen».
Experten: Forschung in Deutschland stark
Deutschland und Europa verfügten zwar über starke Forschungslandschaften und erste Erfolge bei der Anwendung von Künstlicher Intelligenz, lägen aber im internationalen Vergleich, vor allem gegenüber den USA und China, bei der Entwicklung von KI-Modellen und der Umsetzung von KI in die Wertschöpfung zurück.
Die EFI wurde 2006 von der Bundesregierung eingesetzt, um regelmässig Optimierungsvorschläge für die nationale Forschungs- und Innovationspolitik zu erarbeiten. Es geht um Antworten auf die Frage, wie «innovative Güter und Dienstleistungen» die Wirtschaft in Gang halten, hohe Einkommen schaffen und die Lebensqualität steigern können, wie es in der eigenen Aufgabenbeschreibung der EFI heisst. «Bildung und Technologie sind für hoch entwickelte und rohstoffarme Länder wie Deutschland unersetzlich.»/jr/DP/mis
