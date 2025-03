«Wir sind meines Wissens nach der einzige Freizeitpark in Deutschland, der eine eigene Werksfeuerwehr hat», sagte Roland Mack. Das liege an der Grösse der Anlage. Zudem fehle eine leistungsfähige Berufsfeuerwehr in der Nähe. Beschäftigt werden mehr als 60 hauptberufliche Feuerwehrleute. Die Wache und die Leitstelle waren bisher an einen anderen Ort im Park untergebracht.