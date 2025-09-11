Dabei gehen der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz und andere Politiker davon aus, dass das Eindringen der Drohnen kein Versehen war, sondern eine gezielte Aktion der Moskauer Führung. Er teile die Einschätzung von Tusk, «dass die Behauptung der russischen Regierung, dies sei sozusagen ein Zufall oder ein Versehen gewesen, nicht glaubhaft ist», sagte Merz in Berlin. Er sehe in dem Vorfall «eine ganz ernsthafte Gefährdung des Friedens in ganz Europa».