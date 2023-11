Die verheerenden Überschwemmungen in Österreich, Slowenien und Kroatien sowie die Unwetter in Norditalien schlugen bei der Allianz teuer zu Buche. Der operative Gewinn im Schaden- und Unfallgeschäft brach um ein Viertel auf gut 1,4 Milliarden Euro ein. Die Schäden durch Naturkatastrophen von knapp 1,3 Milliarden Euro zehrten in der Sparte 7,3 Prozent der Einnahmen auf - und damit so viel wie seit einem Jahrzehnt nicht mehr. Selbst nach der schweren Flutkatastrophe in Deutschland im Juli 2021 hatte diese Quote lediglich bei 4,9 Prozent gelegen.