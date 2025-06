Spielt Teheran auf Zeit?

In Teheran kam es nach dem Freitagsgebet zu einer Kundgebung von Regierungsanhängern. Der Sicherheitsexperte Riad Kahwaji von dem in Dubai ansässigen Institute for Near East and Gulf Military Analysis (Inegma) ging im dpa-Gespräch davon aus, dass der Iran derzeit auf Zeit spielt. Teheran rationiere seine Raketen und versuche, die Moral im eigenen Land mit Propaganda aufrechtzuerhalten./bk/DP/nas