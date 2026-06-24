Italiens Aussenminister für einen Unterhändler

Der italienische Aussenminister Antonio Tajani plädierte nun kurz vor dem E5-Gipfel dafür, sich auf einen Unterhändler für Europa zu verständigen. «Wir müssen eine Person finden - einen Mann oder eine Frau -, die im Namen und im Auftrag aller in Europa mit Moskau spricht», sagte er der Zeitung «La Verità» in Rom. «Es könnte ein Staats- oder Regierungschef eines mittelgrossen europäischen Landes sein, es könnte eine institutionelle Autorität sein, beispielsweise Präsident Costa.» Er persönlich plädierte für «jemanden aus den Institutionen».