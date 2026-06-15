Europäer stellen Lockerung von Sanktionen in Aussicht

Der Iran dürfe niemals in den Besitz von Atomwaffen gelangen, bekräftigten die Staats- und Regierungschefs. Sie mahnten daher auch, es sei entscheidend, nach dem neuen Rahmenabkommen mit Teheran «die Folgeverhandlungen über die Einzelheiten abzuschliessen und die Vereinbarung rasch und umfassend umzusetzen». Die vier Staaten stellten in Aussicht, später «entsprechende Sanktionen aufzuheben, sofern Iran klare und überprüfbare Schritte in Bezug auf sein Atomprogramm unternimmt»./jbz/DP/he