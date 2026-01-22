Bundeskanzler Friedrich Merz sagte, die Europäer müssten nun Konsequenzen ziehen und ihre Verteidigungsfähigkeit und wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit stärken. «Die Europäische Union, der europäische Teil der Nato, muss in der Lage sein, sich selbst zu verteidigen», sagte er. Bereits zuvor hatte Merz beim Weltwirtschaftsforum in Davos von einem neuen Zeitalter gesprochen. «Die neue Welt der grossen Mächte ist auf Macht, Stärke und - wenn nötig - auch Gewalt (»force«) gegründet. Sie ist kein kuscheliger Ort», sagte er in seiner Rede.