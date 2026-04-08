Dies werde entscheidend sein, um die Zivilbevölkerung im Iran zu schützen und die Sicherheit in der Region zu gewährleisten, heisst es weiter. «Eine Verhandlungslösung kann auch eine schwere globale Energiekrise abwenden.» Man unterstütze die Bemühungen und stehe in engem Kontakt mit den USA und anderen Partnern. «Unsere Regierungen werden dazu beitragen, die Freiheit der Schifffahrt in der Strasse von Hormus zu gewährleisten.»